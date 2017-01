Winterlingen Die Gegner werten es als einen Erfolg

Unterschiedliche Auffassungen zwischen den Bürgerinitiativen und der Bürgerenergie gibt es in Sachen Wirtschaftlichkeit. Der Windatlas für Baden-Württemberg gebe nicht genügend Wind für die Region her. Messungen seien nur für sechs Monate erfolgt. Für Bitsch liegen die Anlagen an der Schwelle der Wirtschaftlichkeit und dürften nicht genehmigt werden. Das Gutachten allerdings kommt zum Ergebnis, dass die Schwelle knapp überschritten werde. Bitsch hat den Verdacht, dass schön gerechnet wurde: "Wir durften die Unterlagen nicht einsehen."

Enttäuschend sei der Natur- und Artenschutz behandelt worden: "Ein von uns in Auftrag gegebenes Gutachten einer anerkannten Expertin hat erhebliche Defizite in den Bauantragsunterlagen festgestellt. Defizite hat auch der Naturschutzbund eingeräumt. Wir hatten Landrat Günther-Martin Pauli angeboten, ein unabhängiges Gutachten auf unsere Kosten zum Thema Milan erstellen zu lassen. Keine Reaktion."

Die Bürgerinitiativen gehen von einem dichten Vorkommen von Milanen aus und berufen sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in München, wonach der Mindestabstand zu Milan-Horsten 1500 Meter betragen muss. In Baden-Württemberg gebe man sich entlang des Windenergieerlasses mit 1000 Metern zufrieden. Die Gemeinde Winterlingen habe einen Gestattungsvertrag über Flächen des Naturparks Obere Donau zum Erstellen von Windrädern abgeschlossen. Die Windradindustrie habe im Genehmigungsverfahren massiven Druck ausgeübt. Die Teilgenehmigung sei unter anderem nur aufgrund von Befreiungen und Entgegenkommen bei der wirtschaftlichen Prognose zustande gekommen. "Die Genehmigung musste auch unbedingt noch 2016 erteilt werden, da ab 2017 durch die geringeren Subventionen die Windräder in Winterlingen unrentabel sind", betont Bitsch. Man wolle auf Biegen und Brechen auch die drei weiteren Windräder durchdrücken. Mittlerweile hat die Bitzer Bürgerinitiative gegen die Teilgenehmigung Widerspruch eingelegt.