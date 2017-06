Winterlingen Die berufliche Rückschau fällt positiv aus

Winterlingen-Harthausen. Gottfried Wiehl hat es genossen, immer nur an kleinen Schulen tätig gewesen zu sein: "Das war übersichtlich." Vor allem die tägliche Begegnung mit den Schülern erfüllte ihn: "Es gab nie Probleme", auch nicht mit den Lehrern, die alle motiviert seien, gerade in Harthausen, wo alle Pädagogen hinter dem Montessori-Konzept stehen. "So etwas freut einen. Da gehst Du gerne in die Schule, wenn ein engagiertes Kollegium Dich mitnimmt", sagt der Rektor, der sich am 24. Juli in den Ruhestand verabschiedet.

Wiehls Lehrerlaufbahn begann mit dem Studium an der Pädagogischen Hochschule Weingarten von 1976 bis 1979. Nach seinem Vorbereitungsdienst an der Grundschule Langenenslingen war der heute 63-Jährige "vom ersten Tag ab" als Schulleiter eingesetzt, zunächst kommissarisch an der Grundschule in Benzingen, dann von 1988 bis Ende Juli 2000 regulär. Und seit 1. August 2000 bis heute ist Wiehl Rektor an der Grundschule Harthausen.

In Harthausen installierte er die "Verlässliche Grundschule", initiierte die Gründung eines Fördervereins für die Schule, entwickelte eine Internetseite der Schule in Zusammenarbeit mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und führte hin zur pädagogischen Neuausrichtung in Harthausen mit der Montessori-Pädagogik: "Das ist eine komplett andere Art des Unterrichts." Wiehls berufliche Rückschau fällt positiv aus: "Das liegt vor allem an den Kindern, die ich hauptsächlich in meinen studierten Fächern Mathematik und Sport unterrichten durfte." Schön am Amt des Schulleiters war für ihn, Schule zu gestalten.