Winterlingen Der Zuspruch wächst von Jahr zu Jahr

Weil der Mesner nicht während der gesamten Ausstellungszeit in der Kirche anwesend sein konnte, schrieb er einen kurzen Leitfaden für die Besucher. Für das große Altarbild habe er den 27. Psalm gewählt: "Der Herr ist mein Licht und mein Heil". Eine große Osterkerze als Symbol für die Auferstehung habe er dazu passend gefunden.

Das kleine Bild unter der Kanzel widmete er dem Lied "Der Herr ist gut". Dabei handle es sich um das Lied der Mesner und Hausmeister in der Württembergischen Landeskirche. In die Kürbisse seitlich vom großen Bild hatte er den Psalm 103 geschrieben, der da lautet: "Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht was er Dir Gutes getan hat".

Zahllose kleine Erntegaben, Früchte des Gartens und Feldes, die selbst den Hochaltar schmücken, hat Manfred Schempp in mühevoller Kleinarbeit zum Teil mit Unterstützung der Pfarrsekretärin zu wahren Kunstwerken verarbeitet. Besonders werden seine Botschaften und Aussagen bewundert, die er mit dem Erntedank verbindet. Der jährlich wachsende Zuspruch und die Freude der Besucher bis aus weiter Umgebung ist der schönste Lohn für den Mesner.