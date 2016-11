Winterlingen Der Weltschmerz des "Seele-fanten"

Die Bühnenfassung von Frank Pinkus, die das K3-Team um Regisseurin Evelin Nolle-Rieder inszeniert hat, hält sich eng an Kruses Erzählung, was vor allem den Urmel-Kennern unter den Kindern den erwünschten "Wiedererkennungseffekt" beschert. Das i-Tüpfelchen: die ergreifende Musik von Ines Lange und Jan-Hennig Preuße. Das Ensemble singt live zur Klavierbegleitung von Maria Mößlang und Anton Roggenstein – eine respektable Leistung. Und wer kennt nicht den "Seele-Fant", im K3 verkörpert von Markus Klein? Keiner kann so lautmalerisch die traurigsten Lieder der Welt schmettern: "Oh – hoho! Öch bön nöcht froh…"

Textsicher und herzerfrischend

Es ist eine ganz zauberhafte Inszenierung, die das junge K3-Team mit der Unterstützung der erfahrenen Kollegen Bodmer und Klein da auf die Bühne bringt. Die jungen Schauspieler sind nicht nur textsicher, sondern überzeugen auch durch herzerfrischende Spielfreude – wen wundert es, dass die Premierenbesucher im vollen Saal auf der Stelle verzaubert waren von der vergnügten Tierschar auf Titiwu? Ein Hingucker der Inszenierung sind übrigens die liebevoll ausstaffierten Wechsel-Kulissen. Auch die phantasievollen Kostüme – sei es das prächtige Federkleid von Schusch Schuhschnabel oder der feine Frack von Ping Pinguin – erhielten ein Extra-Lob von Regisseurin Nolle-Rieder. Für Entwurf und Fertigung zeichnen sechs Studenten der Modefachschule Sigmaringen/Laiz verantwortlich.

Wer sich das Warten aufs Christkind mit dem Urmel-Stück verkürzen will: Es finden noch fünf weitere Aufführungen in den Theaterräumen der Winterlinger Wilhelm-Bihler-Straße 4 statt. Die Vorstellungen am Freitag, 18. November, und am Samstag, 17. Dezember, beginnen um 19 Uhr, die an den drei Adventssonntagen 4., 11. und 18. Dezember um 14.30 Uhr.

Informationen und Karten gibt es auf der Internetseite www.kleinkunstbuehnek3. de.