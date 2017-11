Winterlingen Der Taktstock wird weitergegeben

Zusätzlich studierte er von 2013 bis 2015 Orchesterleitung/Dirigat bei dem Kapellmeister Jonathan Kaell. In den Spielzeiten 2011/12 und 2012/13 war er als Schlagzeuger am Saarländischen Staatstheater engagiert, sowie in der Spielzeit 2013/14 am Theater Trier. In beiden Orchestern besteht seitdem eine ständige Aushilfstätigkeit. Ebenfalls verhalf ihm seine Versiertheit am Drumset zu mehreren Engagements sowohl beim Polizeiorchester als auch bei der Big-Band der Polizei des Saarlandes. Außerdem war er von 2008 bis 2012 Schlagzeuger im Landesblasorchester Baden-Württemberg.