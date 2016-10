Winterlingen Der Knecht der Körnerbrötchen

Laut Reisetagebuch war Serhat Dogan zunächst in München gelandet. Obwohl er fleißig Deutsch gelernt hatte, verstand er dort aber niemanden. Nachdem er endlich im Hofbräuhaus sein Bier bestellt hatte, wurde ihm ein "Aquarium" auf den Tisch gestellt. In Dresden lernte der Türke offensichtlich kranke, junge Leute kennen, denen die Haare ausgefallen waren und die wohl den ganzen Tag Baseball spielten. Und in Köln traf Dogan im Männercafé viele in Lederhosen, die ganz besonders freundlich zu ihm waren. In Berlin bauten die Deutschen gerade den modernsten Flughafen der Welt. Und als der Einwanderer eine "Berliner Weise" bestellte, fragte der Kellner: "Rot oder Grün?" Wie paradox.

"Die Sprache allein nützt nichts. Du musst dich an die deutsche Kultur anpassen", war dem Türken klar. Doch warum in aller Welt reden die Deutschen denn mit ihren Tieren? Meinen sie, sie würden eine Antwort erhalten? Wie grotesk diese Eigenart ist, wurde den Zuschauern schnell klar.

Völlig aus der Fassung brachte den Südländer, dass die Deutschen im Urlaub um sechs Uhr morgens aufstehen, um mit einem Badetuch einen Liegestuhl zu reservieren. "Lasst das, Leute! Ihr seid im Urlaub! Was soll dieser Blödsinn?", fragte Serhat Dogan fassungslos in die Runde.

Dass man in Deutschland immer sehr ordnungsliebend ist und sich an Regeln hält, hat natürlich auch seine guten Seiten. Denn hier bremst man an Zebrastreifen und macht vor roten Ampeln Halt. Hier gibt man den Kindern auch stets eine Antwort auf die vielen Fragen. "Wer viel fragt, wird immer klüger und hat weniger Sex", lernte Dogan schnell.

"Deshalb bekommen die Deutschen Nobelpreise und die Türken Kinder", so sein Resümee. Wenn man aber Gemüse auf den Grill legt, kann man in der Türkei mit der Todesstrafe belegt werden. "Vegetarier, Veganer oder Laktoseintoleranz?" – In der Türkei heißt die Frage einzig: "Döner mit alles?" Vom "Herrn der Sesamringe" war Serhat Dogan mittlerweile zum "Knecht der Körnerbrötchen" mutiert. Sehr zur Erheiterung der Besucher.