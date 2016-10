Winterlingen Der große Traum geht in Erfüllung

Geholfen bei der Organisation hat ihnen Georg Fessl­meier, der über sein Pilgerbüro solche Reisen plant. Er besorgte die Karten für das vatikanische Museum, war behilf­-lich bei der Gestaltung des Programms und half mit dabei, dass der Chor im Petersdom eine eigene Messe mit eigenem Pfarrer halten darf, die Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki zelebrieren wird. Dafür ist dem Chor eine Kapelle zugewiesen im Petersdom. Ein Höhepunkt der Fahrt soll ein kleines Konzert sein, das der Chor in einer Kirche geben möchte. Die Anfrage läuft.

Der musikalische Gruß für den früheren Papst Benedikt an der Lourdesgrotte in den Vatikanischen Gärten, der für den Dienstagnachmittag vorgesehen ist, bedurfte einer langen Vorlaufzeit: "Wir haben eine eigens in Fischform gestaltete Karte geschrieben, unsere Bitte vorgebracht und im Mai abgeschickt." Eine Antwort ließ auf sich warten: "Das wird wohl doch nichts, haben wir gedacht." Doch dann kam im September ein Antwortschreiben vom Vatikan mit der Zusage. Dieser Allerheiligen-Tag beginnt morgens im Campo Santo mit einem deutschsprachigen Gottesdienst, den der Chor mitgestalten wird.

Eigens für die Fünf-Tages-Reise nach Rom haben die Organisatoren ein Heft zusammengestellt mit dem Tagesablauf, Gedanken zum Tag und kleinen Impulsen. Bei der Fahrt sehen die Sänger beide Päpste, Franziskus während der Heiligen Messe am abschließenden Freitag morgens im Petersdom.

32 Personen machen sich auf den Weg

Mit 32 Personen – darunter 24 Sängern, die anderen sind Begleitung – fliegt "Cum Deo" nach Rom: "Die Begleitpersonen singen stellenweise mit und haben schon Proben absolviert", erzählt Endriß: "Hoffentlich gewinnen wir damit noch Männerstimmen, weil wir nur drei Männer im Chor haben."

Ein Paket mit Unterlagen zur Romfahrt ist mittlerweile angekommen: Einlasskarten, Fahrpläne, Strohhüte als Erkennungszeichen, damit niemand in der großen Stadt verloren geht. "Die Freude ist riesig, weil alles klappt", sagt Helene Endriß, die eine gewisse Nervosität dennoch nicht verhehlt: "Wir haben keine Reiseführung dabei. Aber ich bin zuversichtlich: Wir reisen mit Gottes Beistand, und der Pfarrer fährt mit."

Derweil sind alle am Packen mit einer eigens erstellten Liste, damit auch nichts vergessen wird. Der Chor hat noch einmal geprobt, singt diesmal mit Gitarrenbegleitung oder a-capella, weil es nicht möglich ist, das Clavinova, das Digitalpiano, mitzunehmen: "Wir fühlen uns gut gerüstet." Für die Fahrt hat es einen finanziellen Zuschuss von "Cum deo" gegeben. Im Repertoire sind acht geistliche Lieder für das Konzert, für den Gottesdienst hat die Chorleiterin vier Lieder ausgesucht. "Was wir singen, haben wir nach Rom an das Pilgerbüro im Campo Santo geschickt. Die wollten unsere Liedauswahl wissen."