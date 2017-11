Winterlingen Der Forst soll im nächsten Jahr rund 135 000 Euro in die Kasse bringen

Auf der Kostenseite werden 338 000 Euro an Personalkosten veranschlagt. 390 000 Euro fallen für die Holzernte an. Kultursicherungsarbeiten sind auf 32,3 Hektar Fläche geplant. Unterm Strich bleiben rund 198 000 Euro Überschuss in der Haushaltslinie Holzwirtschaft. Die zweite Haushaltslinie mit Bezug zur Sozialfunktion des Waldes soll im nächsten Jahr 2500 Euro durch Fördermittel einbringen. Die Ausgaben für das Personal liegen in dieser Haushaltslinie bei 27 300 Euro, 15 200 Euro kommen für Sozialfunktionen zusammen: Waldwegeunterhaltung an Erholungsschwerpunkten, Waldpädagogik, Müllbeseitigung und Öffentlichkeitsarbeit. Für die Haushaltslinie Sozialfunktion ergibt sich damit ein Minus von 63 600 Euro. Mit dem Plus aus der Holzwirtschaft verrechnet, resultiert daraus das Planergebnis für 2018 mit rund 135 000 Euro.

Im Wald werden außerdem zwei neue Maschinenwege entstehen: "Veringerwäldle" und "Heckenrain". Die Neuschaffung des Waldwegs "Berghaldeweg" steht ebenfalls an. Einstimmig erteilten die Gemeinderäte ihre Zustimmung zum Waldwirtschaftsplan 2018 mit Hiebs- und Kulturplan. Vorbehaltlich der Finanzierungsmöglichkeiten im nächsten Jahr wurden auch die dazu notwendigen Mittel bereitgestellt.