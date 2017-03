Winterlingen Der demografische Wandel macht auch den Winterlingern zu schaffen

Rieber bezeichnete 2016 als ein Jahr, in dem vieles bewegt wurde und eine Vielzahl von Einsätzen stattfanden, was den Aktiven viel Freizeit abverlangte. Der demografische Wandel stelle die Winterlinger Wehr vor große Herausforderungen, so Rieber. Es werde immer schwieriger, neue Mitglieder zu finden – Grund für die Gründung einer Kindergruppe. Noch ist die Wehr mit 107 Mitgliedern gut aufgestellt und mit Fahrzeugen und Geräten entsprechend ausgerüstet. 41 Einsätze stehen 2016 zu Buche. Davon zählen 26 zur Abteilung Benzingen, für die Kommandant Kevin Sieber sprach: 22 männliche und vier weibliche Aktive – laut Sieber ein konstanter Stand.

Derzeit verfügt die Einsatzabteilung Benzingen über 20 Trupp- und zwei Gruppenführer, Zugführer, 16 Atemschutzgeräteträger, neun Maschinisten und zwei Gerätewarte. Mit diesem Ausbildungsstand könne sich die Abteilung "wirklich sehen lassen", dennoch habe stetige Weiterbildung einen hohen Stellenwert, betonte Sieber. 17 Übungsdienste, sechs Sicherheitswachdienste und drei Einsätze hatten die Benzinger zu bewältigen.

Bernd Schley, Abteilungskommandant in Harthausen, bezifferte den konstanten Stand seiner Wehr auf 30 Aktive. Vier Jugendliche üben zudem in der Jugendfeuerwehr Winterlingen – ein abteilungsübergreifendes Modell, das Schley ausdrücklich lobte. Der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) stehe für die Abteilungen Harthausen und Benzingen bereit und habe sich bei Einsätzen bereits bewährt, so Schley.