Winterlingen Das Umrüsten wird günstiger

Spätestens Anfang April 2017 sollen die Arbeiten beginnen und bis zum Juni abgeschlossen sein. Mit der Vergabe über rund 224 300 Euro zuzüglich der Umbaukosten der Schaltstationen für 15 000 Euro investiert Winterlingen 240 000 Euro für die Maßnahme. Damit bleibt die Gemeinde weiter unter dem Planansatz.

Die Fördermittel über das Kommunalinvestitionsfördergesetz in Höhe von 156 000 Euro sind fix, allerdings wird der Zuschuss aus dem Ausgleichsstock gekürzt, der mit 100 000 Euro angenommen worden war. Das Regierungspräsidium hat offen gelassen, mit den verbliebenen 65 000 Euro des Planansatzes weitere Ortsbereiche mit neuen LED-Leuchtmitteln auszustatten, sofern die Maßnahmen bis Ende 2018 komplett abgeschlossen sind.

Verwaltung hat den Änderungsauftrag

Mit der Restsumme wäre auch ein Teil der dekorativen Leuchten zu überholen. Diese befinden sich beispielsweise in der Winterlinger Ortsmitte, in der Bitzerstraße, der Sigmaringerstraße, im Neubaugebiet Riedern, Stockäcker und an weiteren Stellen im Ortsgebiet.

Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung einstimmig dazu, einen Erweiterungs- oder Änderungsantrag zu stellen, sobald geklärt ist, wie viel Geld dafür tatsächlich noch zur Verfügung steht.