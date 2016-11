Winterlingen Das Rathaus wird zur Galerie

Seit 1994 – vom damaligen Bürgermeister Klaus Weihing ins Leben gerufen – erfreuen sich Kunstinteressierte an den abwechslungsreichen Ausstellungen, die längst zu einer Tradition geworden sind. In den nächsten Wochen werden die Bilder der Künstlerin Birgit Guzman-Batista die Räume im Rathaus schmücken. Präsentiert werden bei dieser Ausstellung mit dem Titel "Aquarelle und Mixed Media" mehr als 50 Exponate.

Birgit Guzman-Batista lebt in Remmingsheim, ihr Bezug zu Winterlingen sind die mehrmals im Jahr stattfindenden Wochenend-Malwork­shops, die der Arbeitskreis Kunst und Kultur organisiert. Guzman-Batista machte 1991 ihr Abitur an der Waldorfschule Tübingen mit Leistungskurs Malerei und absolvierte von 1993 bis 1998 ein interdisziplinäres Kunststudium an der freien Hochschule Metzingen. Als Dozentin für Aquarell- und Mischtechniken gibt Guzman-Batista mehrere Ganzjahreskurse an verschiedenen Einrichtungen, unterrichtet in ihrem eigenen Atelier und organisiert Malreisen ins In- und Ausland.

Die Ausstellung wird am Samstag, 3. Dezember, um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 17. Februar während der Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen. Am Weihnachtsmarkt, 3. und 4. Dezember, ist die Künstlerin anwesend.