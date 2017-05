Winterlingen (are). Was aktuell im interkommunalen Gewerbegebiet geschieht, hat Bürgermeister Michael Maier dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung berichtet: Da weiterhin Nachfrage besteht, werde es um vier Hektar erweitert. Die Straßenerschließungsarbeiten habe der Zweckverband vergeben. Demnach werde die Wendeplatte einer Verlängerung der Straße weichen. Gut 200 Meter werden angebaut. Dass das rund 600 000 Euro kosten wird, erschien Maier nach eigenem Bekunden vergleichsweise teuer. Aus dieser Perspektive betrachtet, sei es sicher eine gute Idee gewesen, innerhalb Winterlingens die Planung solcher Arbeiten in Eigenleistung zu erledigen.