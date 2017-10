Winterlingen. Die Akademie Laucherttal informiert über neue Kurse. Ein Frühstück für Frauen findet am Samstag, 28. Oktober, in Gammertingen statt zum Thema: "Sara – Abschied nehmen will gelernt sein" von 9 bis 11.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Gammertingen. Yoga in Gammertingen-Feldhausen läuft montags ab dem 6. November von 17 bis 18.30 Uhr an sechs Terminen im Bürgerhaus. Eine Einführung in die traditionelle Chinesische Medizin gibt es am Mittwoch, 8. November, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Hebammenpraxis in Gammertingen. "Ohne Antibiotika – fit durch den Winter", heißt es bei einem Kurs am Donnerstag, 9. November, von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr in Winterlingen in der Begegnungsstätte. Klangschalen-Meditation steht am Samstag, 11. November, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in der Begegnungsstätte auf dem Programm.