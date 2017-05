Möglicherweise wird die Sanierung des Kirchendaches an der evangelischen Kirche doch günstiger als gedacht. Winterlingen (are). Aufgrund der akuten Einsturzgefahr des Dachstuhls im Kirchturm der evangelischen Kirche Winterlingen werden umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. In der Gemeinderatssitzung im April waren die Kosten dafür auf 150 000 Euro geschätzt worden. Winterlingen muss vertragsgemäß die Hälfte der Gesamtsumme übernehmen. In der Mai-Sitzung vermeldete Bürgermeister Michael Maier nun, dass die Sanierung doch günstiger werden könnte, wie das Angebot der Zimmerei Ristau aus Albstadt zeige. Er sei "vorsichtig skeptisch", sagte Maier dazu, und hoffe "auf den guten Draht des Pfarrers ›nach Oben‹".