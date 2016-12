Winterlingen/Bitz Windkraft: Appell an Umweltminister

Herre: Nicht über die Köpfe hinweg entscheiden

Stellung bezogen zum Thema hat auch Stefan Herre. Der Landtagsabgeordnete der AfD mahnt an, nicht über die Köpfe hinweg zu entscheiden, die Windkraftanlagen in Winterlingen zerstörten Lebensqualität von Mensch und Tier in Winterlingen und Bitz. "Mit der Installierung eines Windparks kann die Gesundheit der Bürger in Gefahr geraten, da unterschwellige Töne den Menschen in der Nacht den Schlaf rauben", warnt Stefan Herre. "Zudem wird das Landschaftsbild zerstört und viele Bäume müssten dafür gerodet werden", kritisiert Herre. "Die Gemeinde mit ihren Vertretern sowie der verantwortliche Landrat und das Regierungspräsidium Tübingen sollten die Ängste der Bevölkerung und auch die der Bürgerinitiative ernst nehmen", fordert Herre. "Mit aller Gewalt einen Windpark vor Weihnachten durchzudrücken, bevor nicht alle Risiken und Nutzen gegeneinander abgewogen sind, ist in heutiger Zeit unklug." Herre schlägt einen runden Tisch aller Beteiligten vor.