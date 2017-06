Winterlingen Bissige "Löwen" krallen sich den Pott

Im zweiten Durchgang spielte Heimstetten weiter mutig mit und wurde belohnt. In der 77. Minute sprang Simon Gail der Ball im Strafraum an die Hand und es gab Elfmeter für den SVH, den Lukas Riglewski zum 2:2 verwandelte. Es kam aber noch besser; denn in der 85. Minute schloss David Androsevic einen Konter zum 3:2 für den Bayernligisten ab, der sich damit Rang drei sicherte.

Auch schon tags zuvor hatten die Zuschauer in Winterlingen spannende und interessante Partie erlebt.

Mit Spannung war von den 60-er Fans der erste Auftritt der "Löwen" gegen den zukünftigen Regionalliga-Rivalen FC Augsburg II erwartet worden. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften richtig Gas gaben und sich auch gute Chancen erspielten. Es dauerte aber bis zur 35. Minute, ehe der erste Treffer fiel: einen schönen Spielzug der Münchner veredelte Nikolas Helmbrecht zur 1:0-Führung.

In der Pause wechselte beide Trainer ihr Personal komplett aus. Der "zweite Anzug" der 60-er hatte dabei den besseren Auftakt, denn bereits in der 48. Minute erhöhte Mohamad Awata auf 2:0. Der Syrer war es auch, der das 3:0 (59.) erzielte. Die "Löwen" setzten trotz der klaren Führung nach. Die Folge war das 4:0 (89.): Nach einer Kombination über mehrere Stationen konnte Ugur Türk im Strafraum nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Türk selbst zum 4:0-Endstand.

Im Eröffnungsspiel zwischen dem VfB Stuttgart II und dem SV Heimstetten hielt das klassentiefere Team von SV-Trainer Borislav Vujanovic in der Anfangsphase gut mit. Die frühe Führung des VfB durch Pasacal Breier (12.) egalisierte Heimstetten nach einem schönen Spielzug, den Lukas Riglewski zum 1:1 (20.) abschloss. Doch mit zunehmender Dauer übernahm Stuttgart immer mehr die Spielkontrolle. Die Jungs von VfB-Coach Andreas Hinkel kombinierten gut, und als sich der Ebinger in Diensten des VfB, Jan Ferdinand, am Strafraum gut durchsetzte und in den Lauf von Elvaspielte, besorgte dieser das 2:1 (32.). Elva war es auch, der zum 3:1-Halbzeitstand einköpfte. Im zweiten Durchgang fiel der einzige Treffer kurz vor Ende: Nach einem Foul im Strafraum an Marco Stefandel gab es Strafstoß, den Ferdinand sicher zum 4:1-Endstand (85.) verwandelte.