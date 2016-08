Winterlingen Beim Korbflechten und Gärtnern blüht er auf

In Neu-Pasua, damals Jugoslawien, erblickte der Jubilar am 29. August 1926 das Licht der Welt. Er wuchs mit sechs Geschwistern auf, von denen zwei sehr jung starben. In Olmitz in Tschechien begann er eine Ausbildung zum Flugzeugmonteur und wurde nach kurzer Zeit zur Luftwaffe in der Wiener-Neustadt einberufen. Die Eltern flüchteten im Oktober 1944 mit einem Pferdefuhrwerk nach Braunau in Oberösterreich. In St. Pölten fand er wieder zur Familie, die bis 1949 in Ried am Inn in einem landwirtschaftlichen Betrieb unterkam. Über Partenkirchen und Biberach an der Riss kam die siebenköpfige Familie im gleichen Jahr nach Benzingen.

Konrad Lebherz fand Arbeit in Winterlingen bei der Firma A. Beck und später, bis zur Rente 1989, in der Drahtfabrik. 1954 heiratete der Jubilar seine Ottilie, geborene Neuburger, die ihm fünf Kinder schenkte. 1954 bezog die wachsende Familie ein eigenes Heim.

Der begeisterte Fußballer gehörte mit einigen Donauschwaben 1949 zu den Gründungsmitgliedern der Fußballabteilung des TSV Benzingen. Zehn Jahre spielte er aktiv, betätigte sich danach als Jugendleiter und war einer der ersten Schiedsrichter für den TSV Benzingen.