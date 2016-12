Winterlingen Badesaison fällt 2016 schwach aus

Der besucherstärkste Tag war der 10. Juli mit rund 1000 Badegästen; die höchste Wassertemperatur lag einen Tag darauf bei 25 Grad. An 46 Tagen musste das Bad aufgrund des schlechten Wetters geschlossen bleiben, an sieben weiteren Tagen konnte aus Personalgründen nicht geöffnet werden. An den Regentagen konnten Badegäste jedoch auf das erstmals alternativ geöffnete Hallenbad ausweichen. Dieses Angebot war von 2127 Personen wahrgenommen worden. Kritik aus der Bevölkerung war verschiedentlich laut geworden, so dass Bürgermeister Michael Maier in seinem Bericht anmerkte, dass nach den gesetzlichen Vorschriften mindestens eine Fachkraft für Bäderbetriebe anwesend sein muss, um Badebetrieb zu gestatten. "Der plötzliche Ausfall der Fachangestellten Angela Kromer ab 1. August konnte nicht vollständig kompensiert werden", räumte er ein. Die arbeitsrechtlichen Vorgaben zu einzuhaltenden Ruhezeiten hätten zu den sieben Schließungstagen geführt.

"Ebenso verkennen manche Kritiker, dass bereits am Vorabend aufgrund der aktuellen Wetterprognosen entschieden werden musste, ob am nächsten Tag das Hallen- oder das Freibad geöffnet wird. Ein Umzug ist bei Wetterbesserung während des Tages jedenfalls nicht möglich", so Maier.

Er und seine Stellvertreter Rainer Pfersich und Roland Heck hatten Anfang November die Mitarbeitenden der Bäder zu einer Besprechung eingeladen. Aufgrund der Neueinstellung einer Fachkraft für Bäderbetrieb und den personellen Reserven im Bereich der Rettungsschwimmer sei eine Schließung aus personellen Gründen in der kommenden Saison nicht zu befürchten.