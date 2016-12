Winterlingen Ausbaukosten werden geteilt

Winterlingen. Es wurden zwei Bauabschnitte gebildet: der erste im Bereich Bitzer-/Sonnenstraße, der zweite zwischen Somme­straße und Stockweg. Mittel dafür wurden im Haushalt 2016 und als Verpflichtungsermächtigung für 2017 eingestellt.

In Kooperation mit dem Regierungspräsidium Tübingen wurde die Planung so weit vorangetrieben, dass nur noch die finale Genehmigung des RP aussteht. Liegt diese vor, können Verhandlungen über die Kostenübernahme geführt werden. Geplant sind eine Auswechslung des Mischwasserkanals und der Wasserleitungen mit teilweiser Erneuerung von Hausanschlüssen, die Verlegung von Leerrohren für die zukünftige Glasfaseranbindung der Haushalte, der Vollausbau der Straße mit Fahrbahnversätzen zur Verkehrsberuhigung, der Ausbau der Gehwege, die Bepflanzung mit hochstämmigen Bäumen und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

Die Ausbaustrecke beginnt in der Bitzer Straße und verläuft in Richtung Harthausen auf der L415. Stolze 3712 Quadratmeter Straßenfläche und 1541 Quadratmeter Gehweg sollen erneuert werden, außerdem 344 Meter Kanal und 600 Meter Wasserleitung. Die neue Fahrbahn soll eine durchgehende Breite von sechs Metern haben und sich zwischen den Bauminseln auf siebeneinhalb Meter verbreitern. Dieser Aspekt wurde in der Gemeinderatssitzung ausführlich diskutiert. Dass es grundsätzlich sinnvoll ist, Autofahrer auf eine angemessene Geschwindigkeit zu bremsen, war dabei unstrittig. Ob es jedoch ganze neun Inseln sein müssen, war weit weniger konsensual.