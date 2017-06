Winterlingen Am Ende springt die "heilige Ekstase" doch noch über

Es war ein außergewöhnliches Erlebnis, den Chor "living voices" aus Veringenstadt in der Winterlinger Kirche St. Gertrud zu hören. Nicht, weil es nicht viele Gospelchöre gibt, sondern weil dies die Form von Gospels war, die man von Gottesdiensten in den Südstaaten kennt. Denn in den afroamerikanischen Kirchengemeinden schaffen "Black Gospels" eine Atmosphäre "heiliger Ekstase", die durch Zurufe aus dem Publikum noch verstärkt wird. So das Original.

In der Winterlinger Kirche St. Gertrud gelang es "living voices", diese Atmosphäre zu schaffen. Mit Leib und Seele waren die 17 Sänger um den musikalischen Leiter Anton Roggenstein bei der Sache. Sie zogen in die gut besetzte Kirche mit dem Lied "Freedom is Coming" ein, festlich in Schwarz gekleidet. Mit der Freude und Leidenschaft der Afroamerikaner klatschten, schnippten und wiegten sie sich zum Takt. "Wir sind zwar nicht vollzählig, aber singfähig", erklärte Ursel Hein, und schon erklang "I Say a Little Prayer for You". Dionne Warwick und Aretha Franklin hatten diesen Song bereits geschmettert, der zudem als Filmmusik bei "Die Hochzeit meines besten Freundes" diente. Leisere, majestätische Klänge wurden nun angestimmt. Aus "Der König der Löwen" stammt Elton Johns Lied "Can You Feel the Love Tonight". Und später sang Valeri Ivanov "Circle of Life" aus demselben Musical. Der Chor sparte wahrlich nicht mit Emotionen. Zumal "Hallelujah" von Leonard Cohen das Gänsehaut-Lied schlechthin ist, das Silke Seehofer zum Besten gab.

Überhaupt wartete "living voices" mit etlichen hervorragenden Solisten auf. "Soul-Stimme" Kathrin Heim ergriff sogar mehrfach das Mikrofon, um "Black Gospels" zu singen. "Footprints in the Sand" von Leona Lewis interpretierten Theresa Gaukel und Claudia Schidlo im Duett. Und Werner Frei sang von der Musik im Herzen. Und die hatten sie alle im Herz.