Winterlingen "Alle bekommen es gut auf die Reihe"

Das ist auch die Zielsetzung der Wohngruppe, betont Tanja Speh, die als Erzieherin die Jugendlichen vor Ort betreut: "Die Jugendlichen organisieren sich selbst und bekommen das auf die Reihe, dass es in dem Haus wohnlich bleibt." Über Nacht und am Vormittag ist kein Betreuer da. "Die Jungs bekommen das richtig gut hin", bestätigt auch Ludwig. Etwa der 18-jährige Bafanding aus Gambia, der zur alten Besetzung gehört und wie die anderen drei zur Schule geht. Mit vier Bewohnern war die Wohngruppe auch im Oktober 2015 gestartet. Diese Zahl blieb stabil bis zum Juni dieses Jahres. Dann zog ein Bewohner, der 18-jährige Massourou aus Burkina Faso, aus: Er wollte ab sofort alleine wohnen in einer eigenen Wohnung. Voraussetzung dafür war, dass er einen Arbeitsplatz hat nach seinen Praktika: In einem metallverarbeitenden Betrieb wird er nun zum Industriemechaniker ausgebildet. "Das ist genau die Entwicklung, die wir uns wünschen für die Jugendlichen", betont Ludwig.

Der 17-jährige Dawda aus Gambia rückte nach. Zuvor hatte auch Ebrima der Wohngruppe den Rücken gekehrt und wollte zur Freundin ziehen. Mit ihm ist der Kontakt abgebrochen. Der Sport, vor allem Fußball, ist ein gemeinsames Interesse der vier Jugendlichen. Mohamed interessiert sich fürs Schwimmen, durch die Olympischen Spiele in Rio, die er am Fernsehen angeschaut hat, kam er auf diesen Sport. So will er zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gehen.

Dawda zog aus einer Wohngruppe in Sigmaringen nach Winterlingen: "Die Erzieher dort haben gesagt, dass er ein super Typ ist, sehr freundlich, sehr nett und gut nach Winterlingen passt", erinnert sich Ludwig. Aus einem Probelauf ist mittlerweile ein festes Wohnen geworden. "Es ist ok", sagt er.

Dem pflichten die anderen drei Bewohner zu. Abshir macht ein Praktikum im Bereich Metallverarbeitung, will sich auch in der Krankenpflege umschauen: "Ich will eine Ausbildung machen, einen Beruf ergreifen und in eine eigene Wohnung ziehen." Mohamed besucht die Vorbereitungsklasse zur Berufsorientierung und war zuvor in einer Pflegefamilie. Dawda hat erst angefangen mit der Schule. In der Wohngruppe fühlt er sich wohl. Die hat sich aus der Sicht des Referatsleiters "bewährt": "Winterlingen hat den Charme der dörflichen Struktur."

Jugendliche wollen in Deutschland bleiben

Alle Jugendlichen möchten in Deutschland bleiben, hier einen Beruf finden. "Ich sehe keine Chance in meinem eigenen Land", sagt Dawda, der Automechaniker werden will. "Das sind alles nette Jungs, höflich, freundlich, aufmerksam und diszipliniert: total verträglich", bilanziert Tanja Speh. Die jüngsten Vorfälle mit minderjährigen Flüchtlinge führten deshalb zu keinen Diskussionen. "Von außen gibt es positive Reaktionen", betont Speh. "Wir sind nach den Gewalttaten nicht vorsichtiger und ängstlicher", unterstreicht Ludwig: "Aktuell leben 60 Jugendlichen im Haus Nazareth; wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht und beobachten mit einem hohen Standard die jungen Menschen aus verschiedenen Blickwinkeln multiprofessionell mit Psychologen und Therapeuten."

Ludwig wünscht sich weniger bürokratischen Aufwand, etwa wenn es um die Suche nach Ferienjobs für die Jugendlichen geht. Dass die Menschen in Winterlingen offen bleiben, hofft derweil Tanja Speh für "ihre Jungs".