Winterlingen. Einen Spezial-Wochenend-Malworkshop "Aktmalen – über die Skizze zur gemalten Form" mit Birgit Guzman-Batista veranstaltet der Arbeitskreis Kunst und Kultur in Winterlingen. Der Termin für den Workshop ist am 18. und 19. November jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte. Bei diesem Kurs steht die menschliche Figur im Mittelpunkt. Durch Ausprobieren verschiedener Mal- und Zeichentechniken lernen die Teilnehmer, den Akt sehr individuell zeichnerisch und malerisch umzusetzen. Teilnehmen dürfen Anfänger und Fortgeschrittene. Info zur Materialliste und Anmeldung bei Brunhilde Diehl unter Telefon 07434/31 57 69: Für den Kurs sind noch wenige Plätze frei.