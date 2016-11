Winterlingen Änderungen gibt es fast keine nach dem Vor-Ort-Termin

Winterlingen. Mehrere Unfällen hatten sich in der Kronenstraße ereignet – Grund genug, sich den Bereich in der Verkehrsschau einmal genauer anzusehen, über die Bürgermeister Michael Maier den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung informiert hat und an der Vertreter der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt sowie der Polizei teilgenommen hatten.