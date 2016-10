Winterlingen Abbruch wird gefördert

Im Ortsteil Harthausen möchte Johannes Knaus ein Wohnhaus von 1950 abreißen. Es steht im Friedhofsweg 2 und ist in so schlechtem Zustand, dass eine Modernisierung unwirtschaftlich ist. Geplant ist daher der vollständige Abriss des Gebäudes und die anschließende Aufkiesung sowie Einsaat des Grundstücks. Knaus will den Bauplatz danach verkaufen.

Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 8400 Euro, wobei der Bürger mit einer Bezuschussung von 60 Prozent und maximal 5000 Euro rechnen darf. Wie schon zuvor der Ortschaftsrat entschied sich auch der Gemeinderat einstimmig dazu, den Antrag zu bewilligen.

Die Ortschaftsräte in Harthausen hatten in der Diskussion allerdings bemängelt, dass über das Förderprogramm bisher nur Abrisse erfolgt seien und kein Wohnraum geschaffen worden sei. Dennoch sei anzuerkennen: Das Ortsbild sei teilweise verschönert worden.