Winterlingen. Sachschaden in Höhe von 7000 Euro ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 463 bei Winterlingen ereignete. Ein in Richtung Sigmaringen fahrender 18-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei zu spät bemerkt, dass der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens vor ihm verkehrsbedingt bremste. Die Autos kollidierten.