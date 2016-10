Winterlingen 60 Jahre und noch kein bisschen leise

Engagiert ist Helene Wingerter zudem in vielen Vereinen. Mehr als 30 Jahre ist sie im Gesangverein, war als Notenwart und im Ausschuss aktiv. Viele Jahre lang hat sie Theater gespielt, das aber mittlerweile aufgegeben. Bei Geburtstagen und Privatveranstaltungen tritt sie aber weiterhin hin und wieder zusammen mit einer Freundin mit schwäbischen Sketchen auf.

Um die Grotte an der alten Straße nach Veringenstadt kümmert sie sich zwischenzeitlich auch: Das Team bestehend aus vier Frauen und einem Mann ist alle zwei bis drei Wochen vor Ort, gießt Blumen, stellt Kerzen auf, gestaltet die Grünanlage. Seit ein paar Jahren gibt es ein besonderes Ereignis am Heiligen Abend, an dem sie sich beteiligt, wenn die Benzinger Musikkapelle ab 14 Uhr an drei bis vier Stellen im Ort spielt: Da werden dann Glühwein ausgeschenkt, Schmalzbrot und Kuchen kredenzt. Der Erlös fließt in eine Kasse und wird der Gemeinde gespendet für Anschaffungen.

Die 60-Jährige ist ein "totaler Fasnetsnarr"

Mitglied ist Helene Wingerter außerdem beim Konde-Verein, der jedes Jahr am Fasnachtsdienstag von Haus zu Haus zieht und diverse Sachen verkauft wie Schnürsenkel und Seife. Auch dieses Geld geht als Spende an die Kommune. Ohnehin ist Helene Wingerter ein "totaler Fasnetsnarr" und zusammen mit ihrer Freundin Elli an den tollen Tagen verkleidet auf Tour – immer unter einem Motto.

Die 60-Jährige wandert gerne und ist auch da regelmäßig unterwegs, wie sie auch als Fan des Gamsbart-Trios in Tracht zu den Auftritten der Musiker reist. Alle vier bis acht Wochen trifft sie sich mit anderen Frauen zum gemütlichen Zusammensitzen. Doch das Däumchen drehen liegt ihr nicht im Blut: "Ich bin den gesamten Tag auf den Füßen, manchmal habe ich einen Schrittzähler dran: 18 000 pro Tag schaffe ich." Ihr Tag beginnt zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr. Nicht mehr unter die Leute zu kommen, würde ihr fehlen: "Ich bin ein geselliger Mensch." Mit ihrem Leben ist sie zufrieden: "gesund zu bleiben, das ist das Allerwichtigste." Ihr Lebensmotto steht auf einem aus Holz geschnitzten Herz: "Das Leben ist zu kurz, um normal zu sein."