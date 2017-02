Wildberg Zwei Pokale für "Talblick"-Lehrlinge

"Wir haben unsere Azubis gut vorbereitet und in der ›Talblick‹-Küche zusammen trainiert", blickte der wettbewerbserfahrene Ausbilder Claus Weitbrecht auf die Tage vor dem Kochwettbewerb zurück. Er und sein Bruder Rainer sind sich einig darüber, dass sie gemeinsam mit ihren Nachwuchsköchen großes Engagement in einem zwar harten, aber schönen und kreativen Beruf leben, der viele Erfolgschancen birgt.

Der 20-jährige Marco Brenneisen will sich nicht auf seinem Pokalsieg ausruhen und strebt Höheres an. Über die Empfehlung eines Lehrers am Bildungszentrum Wildberg kam der Einheimische über zwei einwöchige Praktika zu seiner Kochausbildung im "Talblick", die er im Frühsommer beendet, bevor es ihn in die Welt hinauszieht. "Ich will die Sterneküche im Ausland kennenlernen", freut er sich jetzt schon auf neue Herausforderungen.

Nicht minder große Pläne hat seine gleichaltrige Kollegin, Leonie Seeger aus Jettingen, die schon immer gerne gekocht hat und aufgrund einer Empfehlung der Arbeitsagentur nach einem Praktikum die Zusage im Wildberger Restaurant mit Gourmetstube erhalten hatte. "Sobald ich meine Ausbildung beendet habe, will ich in der Schweizer Gastronomie eine Anstellung finden", benennt sie ihre Zukunftspläne.

Für die Brüder Weitbrecht ist es selbstverständlich, dass die Jungköche nach Beendigung ihrer Ausbildung den Ausbildungsbetrieb verlassen und die gastronomische Welt auch außerhalb von Deutschland erkunden, um ihren Erfahrungshorizont zu erweitern und vor allem ihren eigenen Stil zu entwickeln. "Wir hatten immer Glück mit unseren Auszubildenden, bereits in der Vergangenheit kamen vier von ihnen mit Pokalen vom Kochwettbewerb um den Richard-Girrbach-Preis zurück", berichtet Claus Weitbrecht voller Stolz, "unsere Azubis identifizieren sich mit unserem Restaurant, hier wird großer Zusammenhalt praktiziert und es herrscht eine stimmige Harmonie, auch wenn’s manchmal hart zugeht."

Zurzeit werden im "Talblick" neben den beiden Pokalsiegern noch weitere zwei junge Leute im ersten und zweiten Ausbildungsjahr auf den Beruf des Kochs vorbereitet.