Wildberg Zuerst sollen die "Stromfresser" weg

Bei vollständiger Umrüstung auf moderne LED-Technik ließe sich im gesamten Stadtgebiet eine Ersparnis von geschätzten 55 Prozent des Stromverbrauchs erreichen. Das ist aber weniger als jene 70 Prozent, die das Land für eine Bezuschussung verlangt.

Deshalb soll der Umstieg jetzt gesplittet werden. "Wir wollen uns zunächst auf die größten Stromfresser konzentrieren", schlug Bauamtsleiter Arthur Sadlers dem Gemeinderat vor. Das bedeute, dass zuerst die Lampen etwa an den Ortsdurchfahrten und Hauptstraßen erneuert werden, mit denen das für Landeszuschüsse geforderte Sparpotenzial von 70 Prozent erreicht werden kann. Bauamtsmitarbeiter Ulrich Dürr erklärte die Details.

Die teils uralten Leuchten in Nebenstraßen sollen dann (ohne Zuschüsse) in weiteren Abschnitten ausgetauscht werden. In der Ratsrunde hatte man über das Einsparpotenzial und die schnelle Amortisation gestaunt. "Eindrucksvoll, auch für den Klimaschutz", nannte Michael Gasser von den Grünen die hochgerechnete Ersparnis von Energie und Kosten, zumal die Lebensdauer der LED-Lampen gegenüber Neonlichtern dreifach höher sei.

Siegfried Herter von der CDU plädierte deshalb zunächst dafür, die Sache "gleich ganz umzusetzen". Damit aber, hob Bürgermeister Ulrich Bünger noch einmal hervor, müsse man auf alle Zuschüsse verzichten. Deswegen sollen ab 2018 abgegrenzte Abschnitte gebildet und bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Für 2018 sollen auch die Aufträge ausgeschrieben werden. "Dafür wollen wir einen Auftrag", sagte der Rathauschef.

Er bekam ihn. Der Gemeinderat stimmte den Plänen geschlossen zu.