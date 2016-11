Wildberg Zu den eigenen Fehlern bekennen

Zuerst hinterfragte sie das Wort Fehler grundsätzlich: "Was ist ein Fehler?!" und betonte sie zugleich: "Die Antwort auf diese Frage ist nicht immer eindeutig, oft ist es eine Frage der Haltung, der Bewertung, der Deutung". Von Winston Churchill wird erzählt, dass er einmal gefragt wurde, was ihn am besten für die Laufbahn als Politiker vorbereitet habe. Seine Antwort: "Als ich in der Grundschule eine Klasse wiederholen musste." Auf die etwas irritierte Rückfrage: "Was, sie sind einmal sitzengeblieben?", erwiderte er: "Nein, ich bekam eine zweite Chance!".

Anhand dieses und anderer Beispiele verdeutlichte Schwester Gisela, wie wichtig es sei, Erfahrungen nicht immer als Fehler einzustufen, sondern als Variante oder neue Möglichkeit wahrzunehmen. Anhand der bekannten Erzählung vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium betonte sie, dass auch die Bibel Gott nicht als fehlerorientiert vorstellt. Der Vater lasse in diesem Gleichnis den Sohn Fehler machen und nehme ihn doch wieder auf.

Vor diesem Hintergrund machte sie Mut zu den eigenen Fehlern zu stehen und sie auch dem Kollegen oder Familienmitglied zuzugestehen. Das schaffe eine entspannte Atmosphäre am Arbeitsplatz und in der Familie und im Umgang mit sich selber.