Wildberg Zitronen zieren das Flaschenetikett

Auf der Flaschenrückseite sind die Komponisten Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Niccoló Paganini und Giacomo Puccini genannt, aus deren Federn Werke während der italienischen Nacht aufgeführt werden.

Mit dabei sind auch die Herren vom Männerkochtreff Wildberg, denen auch Bürgermeister Bünger angehört. Fritz Hahn und Heinz Weippert wollten bei der Bierpräsentation noch nicht verraten, auf welche Köstlichkeiten aus dem Land am Mittelmeer sich die Gäste in diesem Jahr freuen dürfen.

Aber so viel ist sicher: beginnend mit einem Aperitif vor Konzertbeginn, einer Vorspeise nach dem Auftritt des Salonorchesters, einem Gourmetteller in der Pause und nach dem Konzert ein köstliches Dessert, werden sich die italienischen Nächte auch kulinarisch in einen Höchstgenuss verwandeln. "Die Gäste können sich an den beiden Abenden ihr Menü selbst zusammenstellen", so Bürgermeister Bünger. Der Männerkochtreff kam auf Umwegen zu dieser Aufgabe, da angefragte Restaurants keine Kapazitäten frei hatten. Seitdem lassen die Hobbyköche ihrer Fantasie bei der Zusammenstellung des kulinarischen Genusses freien Lauf. Für bis zu 450 Gäste sind an den beiden Abenden Tische und Sitzgelegenheiten im Schlossinnenhof aufgebaut.

Während der beiden italienischen Nächte wird auch das Pils aus der Kronenbrauerei ausgeschenkt. Geschäftsführer Eberhard Haizmann unterstützt gerne und bereits zum wiederholten Mal die "Wildberg Classic Open" im Wechsel mit dem ebenfalls im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Schäferlauf.

"Das Bier kann ab sofort auch bei Getränke Kern in Wildberg gekauft werden", so Haizmann. Bei der Präsentation war auch Albrecht Rothfuß dabei. Er singt im Chor mit und übernimmt zusätzlich einen kleinen schauspielerischen Part.

Die sechsten Wildberg Classic Open finden statt am 30. Juni und am 1. Juli. Karten sind bei der Stadtverwaltung Wildberg oder über www.reservix.de ­erhältlich.