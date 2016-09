Wildberg "Wir arbeiten eben mit der Natur"

Wildberg-Effringen. Jens Mayer, der den 140 Hektar großen Brunnenhof in der Nähe von Effringen bewirtschaftet, ist ganz offensichtlich ein Pragmatiker. Er erzählt zwar vom "unheimlich nassen Frühjahr" und dem reichlich trockenen Sommer. Trotzdem will er darüber nicht klagen. "Wir arbeiten eben mit der Natur", sagt er. "Und wir müssen das Beste aus der jeweiligen Wettersituation machen."

Das ist allerdings nicht ganz so einfach. Gerade was das Futter für die Tiere angeht, macht sich Mayer so seine Gedanken. Im vergangenen Jahr konnte man keine Vorräte anlegen und in diesem Jahr sieht es auch nicht berauschend aus, gerade was das Gras angeht: "Da kann man die Erträge vergessen", erzählt er. "Das ist langsam miserabel." Was die Situation etwas entspannt, ist die Lage beim Mais. "Der hat sich gut erholt, er profitiert vom trockenen warmen Wetter. Allerdings sind die Kolben recht klein." Auch wenn er das Ergebnis als "unterdurchschnittlich" bezeichnet, so weiß Mayer, was er am Mais in diesem Jahr hat: "Ohne den Mais würden wir sang- und klanglos untergehen." Deshalb will er in Zukunft auf seinem Hof auch mehr auf den Mais als das "unzuverlässige" Gras setzen.

Grund zum Jubeln gibt es offenbar auf keinem Gebiet, weder beim Getreide – dessen Qualität bei der aktuellen Ernte in Ordnung war –, noch beim Anbau der Zwischenfrüchte, die nach Angaben des Landwirts verkümmern. Ganz problematisch sieht es beim Raps aus. "Der tut sich gerade schwer. Da ist der Aufwand groß, der Ertrag aber klein", so Mayer. Freuen könne sich allerdings der, der Kartoffeln angebaut hat, aber das sei im Kreis nur in geringem Umfang der Fall.