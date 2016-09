Wildberg Windenstarts begeistern die Senioren

Die Teilnehmer des Bibelkreises kommen aus dem Großraum Stuttgart, so Schwester Renate, die den Ausflug organisierte. Da die Gemeinschaft den ersten Advent in Wildberg im Haus Saron verbringen will, sollte der Tagesausflug dorthin führen, um das Anwesen schon mal kennenzulernen. So wurde der Mittag an der Feuerstelle verbracht, wo die Senioren das mitgebrachte Grillgut verzehrten. Manche nutzten die Gelegenheit zu einer kleinen, rund einstündigen, Wanderung zur nahe gelegenen Lützenschlucht.

Zum Kaffetrinken fuhr am Nachmittag der voll besetzte Bus zum Segelfluggelände Wächtersberg.

Jan Goller und Svenja Schulz von der Jugendgruppe der Flugsportvereinigung Wächtersberg organisierten die Verpflegung. So versorgte das Duo die mehr als 50 Besucher mit Torten und Getränken. Bei strahlend blauem Himmel und mehr als 20 Grad Celsius saßen viele auf der Terrasse des Fliegerheims.