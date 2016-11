Wildberg Wildberger Wehrleute mittendrin

In Baiersbronn, Alpirsbach, Mühringen, Bad Rippoldsau, Seewald, an der Nagoldtalsperre und in Wörnersberg bekamen es die Wehrleute mit zahlreichen gleichzeitig auftretenden Einsatzszenarien – wie Hochwasser, einem Tankwagenunfall, einem Waldbrand und einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche – zu tun.

Das bei der Abteilung Gültlingen stationierte Sonderfahrzeug des Katastrophenschutzes, der Gerätewagen Dekon P, spielte bei der Bekämpfung des imaginären Maul- und Klauenseucheausbruchs in Wörnersberg – Übungsort war das landwirtschaftliches Anwesen von Jörg Kalmbach – zusammen mit den Einsatzkräften aus Garrweiler und Wörnersberg, sowie den Helfern des Technischen Hilfswerks und den Mitarbeitern des zuständigen Veterinäramts eine wichtige Rolle.

Aufgabe der Besatzung waren der Aufbau und der fachkundige Betrieb einer Desinfektionsstation für Einsatzfahrzeuge.