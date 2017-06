Wildberg Wildberg zu Gast bei Gartenschau

Sie stellt den Bienenwagen vor, der auf dem Gelände des Schäferwagen-"Hotels" steht. Dort können Interessierte den Duft von Bienenwachs und Honig genießen.

Ebenfalls mit von der Partie auf der Gartenschau sind Frank, Ursula und Dennis Roos von Eventmeile1, der Eventagentur für den Schwarzwald und das Heckengäu.

Neben der Dauerausstellung im Lankreispavillon zu den Themen Outdoor, Wellness, Kulinarik und Kultur, die den ganzen Sommer über zu sehen ist, stellen sich bei den Städte- und Gemeindetagen regelmäßig verschiedene Orte des Nördlichen Schwarzwalds vor.

Auch Vereine, Verbände sowie Kreiseinrichtungen präsentieren sich auf der Schweizer Wiese.

Eine Tageskarte für die Gartenschau in Bad Herrenalb kostet für Erwachsene 13 Euro, für Kinder und Jugendliche vier Euro. Tickets gibt es an den Kassenhäuschen an den Eingängen Bahnhof und Kurhaus, die zwischen 9 und 18.30 Uhr besetzt sind. Man kann auch Tickets online bestellen, unter www.badherrenalb2017.de.