Wildberg Wettbewerb richtet sich an Ensembles

Wildberg. Das Jahresprogramm eröffnet haben die Teilnehmer des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" mit der Vorstellung der Stücke, die sie für die Wertungsspiele in Nagold vorbereitet haben. Als nächstes hätte am Montag, 20. Februar, unter dem Motto "Poppiges" ein Talentbühnenkonzert stattfinden sollen. Diese Veranstaltung muss verschoben werden, weil sich einer der Hauptakteure verletzt hat. Am 17. März stellen junge Musikschülern im Saal der Musikschule Kindern ihre Instrumente vor. Anschließend stehen Lehrkräfte für Beratungsgespräche zur Verfügung. Unter der Überschrift "Bunt gemischt" steht der Auftritt von Schülern verschiedener Instrumentalklassen am 28. April im Alten- und Pflegeheim. Bläser und Gitarristen treten bei der Talentbühne am 29. Mai in der Gültlinger Michaelskirche auf, und am 14. Juli soll der See im Klostergarten wieder Kulisse eines Konzerts von Schülern diverser Instrumentalklassen sein.

Die Lehrer der Musikschule haben ihren Auftritt am 26. März in der Wildberger Martinskirche. Dort geben sie ein Bnefizkonzert zu Gunsten der Orgel.

Die "Schnupperwochen" finden dieses Mal nicht wie in den Vorjahren am Stück statt sondern auf zwei einzelne Wochen verteilt. Vom 20. bis 24 März sowie vom 3. bis 7. Juli bietet die Musikschule offenen Unterricht an allen Unterrichtsorten und in allen Unterrichtsfächern an, so dass sich Interessenten ein Bild vom Ablauf machen können.