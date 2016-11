Wildberg Weihnachtsmarkt in der Schäferstadt

Auf der Bühne der diesjährigen Turm-Weihnacht war mit der Stadtkapelle und ihrer Jugend, der Musikschule und dem Wildberger Grundschulchor, den Kuppinger Mondscheinmusikanten, den "Alphornfreunden Schwabenland" und einer Vorführung des Wildberger Tanzstudios "Neutanz" ein buntes und trotz kühler Luft fesselndes Programm geboten, welches über die Straßen hallte und den Ohren wohltat. Die Turmbläser der Wildberger Stadtkapelle verzichteten auf die Bühne und spielten einfach in kleinen Gruppen an verschiedenen Stellen des weihnachtlichen Rundweges.

Für die Kinder war der Besuch vom Nikolaus an beiden Tagen das unangefochtene Highlight. Zusammen mit Knecht Ruprecht betrat er die Bühne unter Glockengeläut – und schon kreischten die Jungen und Mädchen wie wild. Geduldig fragte der weißbärtige Mann eineinhalb Stunden lang jedes Kind nach seinem Namen, ob es in die Schule oder den Kindergarten gehe und ob es ein Weihnachtslied oder -gedicht kenne. Jedes der Kinder verließ die Bühne mit einer Mütze voller Geschenke und einem strahlenden Lächeln. Als der Nikolaus verkündete, er werfe Goldtaler vom Arrestturm, drängten sich unzählige Menschen vor dem Gemäuer – in der Hoffnung, eine der Schokoladenmünzen zu ergattern.

Wer es etwas ruhiger mochte, durfte am Schneewittchenstand – umgeben von detailliert gemalten Märchenbildern – kleinen Weihnachtsgeschichten lauschen. Auch das Kinderkarussell sowie der Kinderflohmarkt in der "Kleinen Markthalle" erfreuten sich großer Beliebtheit.

"Rundum zufrieden" zeigte sich Gewerbevereins-Vorsitzender Torsten Seibold mit der diesjährigen Turm-Weihnacht. Kein Wunder, waren die Gassen doch "proppenvoll" – so Seibolds treffende Beschreibung. Insbesondere im Vergleich zum vergangenen Jahr, als der Regen für einen "katastrophalen Einbruch" in Sachen Besucherzahlen sorgte, ein voller Erfolg für den Verein. Auch das Rundwegkonzept durch die malerischen Altstadtgassen habe sich bewährt und finde guten Anklang, freute sich der Vorsitzende. "Sehr, sehr dankbar", wie er betonte, ist der Gewerbeverein zudem für die "großzügige finanzielle wie personelle Unterstützung" seitens der Stadt Wildberg.

Wer diesen zweitägigen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus auf einem Foto festgehalten hat, könnte dafür bares Geld bekommen: Bis zum 15. Dezember können Bilder in den Kategorien "Markt allgemein" und "Kinder auf dem Markt" an die E-Mail-Adresse weihnachtsmarkt@meine-fotos.info geschickt werden. Die jeweils beste Aufnahme wird mit 100 Euro belohnt.