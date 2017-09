Wildberg Wehrmann mit Sinn für die kleinen Details

"Alles an dem Fahrzeug ist originalgetreu nachgebildet und voll funktionsfähig", erklärt Dausch. Dies fängt bei den Motorgeräuschen an, welche mittels eines Soundmoduls wiedergegeben werden und geht über Blinkergeräusche, Innenbeleuchtung, Sirene bis hin zu einem Wasserwerfer mit einer Wurfweite von bis zu dreieinhalb Metern. Besonders wichtig war Alexander Dausch auch die Beschriftung des Fahrzeuges. In leuchtendem gelb prangt deswegen die Aufschrift "Ziegler" an seinem Modell, selbstredend genehmigt von der Firma. "Das war wichtig, da Ziegler ja von gesetzeswegen das Namensrecht besitzt und wir mit dem Fahrzeug auch auf Modellbaumessen wie in Sinsheim oder in Friedrichshafen unterwegs sind, das TLF somit in der Öffentlichkeit steht", so Dausch. Jüngst konnte er mit seinem Modell den Tag der offenen Tür der Feuerwehr Wildberg mit einer Löschvorführung im Miniaturformat bereichern.

Den Tag der offenen Tür bereichert

Auf die Frage, warum es gerade dieses Fahrzeugmodell sein musste, antwortet er nur mit einem Lächeln. Diese älteren Fahrzeuge, meint der Modellbauer, hätten einfach noch wundervolle Formen. Mit den neueren Aufbauten seien diese in keiner Weise vergleichbar. Deswegen soll sein nächstes Projekt ein ähnliches werden, auf dem gerne auch wieder der Name "Ziegler" prangen darf.