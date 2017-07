Wildberg Wehrleute trainierenin sengender Hitze

Ein ganz spezielles Übungsszenario ging von der Annahme aus, dass ein Atemschutzgeräteträger im Brandcontainer in Not gerät – und in diese Rolle schlüpfte vorzugsweise Eberhard Fiedler. Dabei dringen zwei mit Notfalltaschen ausgerüstete Trupps in den Brandcontainer ein, die einen Gerätewechsel vornehmen und den Vermissten über eine Treppe retten müssen. "Das ist eine richtig schwere Übung – und das Schlimmste ist immer die Zeit, bis sie mich finden", so Fiedler mit Blick auf die Temperaturen jenseits der 300 Grad. Im Brandcontainer kann es kurzzeitig sogar bis zu 600 Grad heiß werden – was im Ernstfall aber durchaus die Regel ist.

Den 170 Atemschutzgeräteträgern aus den beteiligten Wehren standen 15 Ausbilder und acht Helfer zur Seite – aber auch das Rote Kreuz war sicherheitshalber vor Ort. "Es gibt da immer mal wieder Kreislaufprobleme, und da ist es gut, wenn die Profis gleich da sind", so Fiedler.

Gleichzeitig macht er aber ebenso deutlich, dass eine gute Ausbildung der beste Schutz vor Unfällen und Angst im Einsatz ist. Denn gerade der Atemschutzeinsatz berge im Ernstfall immer ein gewisses Risiko. Fiedler betont: "Die sind vorne, wo es kritisch wird".