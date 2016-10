Wildberg Wasserhähne werden trocken bleiben

Daher lag es durchaus im Bereich des Möglichen, dass es in naher Zukunft dort erneut zu Wasserrohrbrüchen kommen würde. Doch dieses Risiko wollte man bei der Stadt Wildberg nicht eingehen. Man entschloss sich, mehr als 50 000 Euro zu investieren und die Leitung auf einer Länge von 150 Metern komplett zu erneuern.

Inzwischen sind die neuen Rohre parallel zur alten Trasse verlegt worden. Doch damit ist es nicht getan. Die neue Leitung muss desinfiziert werden. Danach geht eine Probe des Wassers ins Labor. "Erst wenn dort festgestellt wird, dass die Wasserproben keimfrei sind, kann man die neue Leitung anschließen und in Betrieb nehmen", berichtet Dürr.

Nach gegenwärtigem Stand der Dinge geht Dürr davon aus, dass man die neue Leitung am kommenden Donnerstag anschließen kann. Doch für diesen Vorgang müssen die Mitarbeiter der Wildberger Wasserversorgung von 8 bis 16 Uhr das Wasser in ganz Effringen abstellen. Deshalb rät die Stadt den Effringern, sich im Vorfeld einen gewissen Vorrat an Trinkwasser anzulegen. Und wenn das Wasser in Effringen wieder aus den Wasserhähnen fließt, gilt es für die Bürger einige Dinge zu beachten. Zunächst sollten alle Wasserentnahmestellen durch das Öffnen des Hahns gelüftet und gespült werden, rät die Stadt. Dann sollte man das Wasser laufen lassen, bis sauberes Wasser aus dem Hahn kommt.

Bei möglichen Problemen können sich die Effringer Bürger unter Telefon 0171/761 64 74 bei der städtischen Wasserversorgung melden.