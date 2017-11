Wildberg Wahl-Wildbergerin feiert 100.

Am 8. November 1917 wurde Lydia Eickhoff in Stuttgart in die Wirren des Ersten Weltkriegs hineingeboren. Als gute Schülerin durfte sie nach ihrem Schulabschluss eine kaufmännische Lehre antreten, was für Mädchen zu dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit war. In der Folge trat sie eine Stelle bei der Finanzdirektion in Stuttgart an. Während des Zweiten Weltkriegs lernte sie den jungen Soldaten Werner Hetzer kennen, den sie mittels einer Ferntrauung – der Mann war an der Front, die Frau in Stuttgart – ehelichte.

Sohn sowie zwei Ehemänner bereits tot

Wenige Monate später fiel ihr Mann im Krieg. Aus dieser Verbindung stammte ihr Sohn Werner, der in Behindertenheimen aufwuchs, aber auch viel Zeit bei der Mutter verbrachte. 2007 starb er im Alter von 62 Jahren.