Wildberg Wachwechsel in Sulz

Wildberg (mab). In Ortsvorsteher Eberhard Fiedler, dem Stadtkämmerer, hatte der Stadtteil Sulz am Eck immer einen ganz starken Vertreter auf dem Wildberger Rathaus. Jetzt rückt Rolf Dittus nach, Fraktionschef der Freien Wähler. Zu seinem Stellvertreter bestellte der Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres auf Vorschlag des Sulzer Ortschaftsrats dessen Mitglied Jürgen Niethammer. Einstimmig – bis auf den Gewählten.