Wildberg Vororchester ist zum ersten Mal dabei

Wildberg. Mehr als 30 Musiker in Ausbildung zeigten vor dem Springbrunnen im Kurpark ihr Können. Im zahlreich erschienen Publikum saßen neben begeisterten Eltern, Verwandten und Freunden auch einige Senioren aus dem Wildberger Alten- und Pflegeheim. So mancher, der scheinbar zufällig vorbeikam, verirrte sich ebenfalls in die Zuschauerreihen, offensichtlich angezogen von der Musik und den flotten Tänzen.

Das Programm eröffneten die Kleinen: Zehn Kinder aus der musikalischen Früherziehung von Anna Seeger und Ursula Staenglen tanzten munter im Kreis, ein strahlendes Lachen im Gesicht. Wohin sich diese ersten Berührungspunkte mit der Kunst des Tanzes entwickeln können, führte die HipHop-Show-Dance-Gruppe vor. Die sieben jungen Frauen zeigten eindrucksvolle Bewegungsabläufe zu moderner Popmusik. Und auch die ältesten aus der Ballett-Jugend – Julia Emanuel, Vivian Hemper und Aleah Treiber – tanzten sich in die Zuschauerherzen.

Für Rahel Klein war der Auftritt eine Premiere: Sie unterrichtet seit April diesen Jahres an der Musikschule, nun spielten ihre Vororchesterschüler das erste Mal bei der Talentbühne mit. Und die meisterten ihr Vorspiel mit Bravour.