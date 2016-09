Wildberg Vier Touren stehen zur Auswahl

Die Wanderführer der Schwarzwaldvereins-Ortsgruppen Wildberg, Gültlingen und Sulz am Eck sowie die Stadt Wildberg und freuen sich auf viele Wanderbegeisterte. Es gibt viel zu sehen und immer wieder Neues zu entdecken auf den ausgesuchten Touren in die Stadtteile Effringen, Schönbronn, Gültlingen und Sulz am Eck. Die erfahrenen Wanderführer wissen viel über die natürlichen und historischen Schätze in Stadt und Flur.

Start ist um 13.30 Uhr in der Wildberger Klosteranlage, die auch den Endpunkt einer jeden Tour bilden.

Die vier Wanderrouten führen kleeblattförmig in Richtung der Stadtteile Schönbronn, Effringen, Sulz und Gültlingen und sind zwischen neun und elf Kilometer lang. An welcher der vier Touren man sich beteiligen möchte, kann man spontan vor dem Start entscheiden.