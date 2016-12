Wildberg Viele Helfer engagieren sich auf viele Arten

Der Wildberger Arbeitskreis Flüchtlinge selbst ist auch noch nicht viel älter, wurde erst im November vergangenen Jahres gegründet. Insbesondere die ehrenamtlichen Helfer in Effringen hätten mit den mehr als 30 Flüchtlingen, die wenige Wochen später in die kommunale Anschlussunterbringung im alten Schulhaus zogen, vor einer großen Herausforderung gestanden.

Heinrich erinnert sich noch genau an die Anfangszeit, aber auch daran, was der Arbeitskreis mit seinen vielen Teilbereichen und Untergruppen seither geleistet hat. Ehrenamtliche Sprachkurse, ein monatlicher Begegnungsabend, Vermittlungshilfen für Praktika, Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Kooperationen mit örtlichen Vereinen und Institutionen – die Helfer engagieren sich in zahllosen Belangen.

Deswegen sei es so schwierig abzuschätzen, wie viele Bürger an der Integrationsarbeit im Wildberger Stadtgebiet beteiligt sind. "Der Arbeitskreis besteht aus zahlreichen Personen und leistet so vielfach Hilfe, dass man es einfach nicht genau sagen kann", erklärt Heinrich.

"Das sind ganz, ganz liebe Menschen", beschreibt er die örtlichen Flüchtlinge, mit denen er regen Kontakt pflegt. Schon mehrmals sei er voller Gastfreundschaft zum Abendessen bei den gut 30 jungen Männern im alten Schulhaus in Effringen eingeladen worden.

Seit Anfang des Jahres gibt es eine von Thomas Hoffmann und Peter Heinrich betriebene Internetseite, auf der allgemeine Informationen und aktuelle Termine rund um das Thema Flüchtlinge, mit Fokus auf der Wildberger Region, veröffentlicht werden. Einsenden kann derartige Termine und Texte jeder, die Kriterien hierfür sind auf der Internetseite zu finden.

Weitere Informationen: www. integration-wildberg.de