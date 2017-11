Wildberg (mab). Die Dorfgemeinschaft Schönbronn hat der Wildberger Verwaltung angeboten, in freiwilliger Eigenleistung bei der Sanierung das Fachwerk des Alten Backhauses vollends freizulegen. Das gab Bürgermeister Ulrich Bünger am Donnerstag dem Gemeinderat bekannt und bat das Gremium um ein Signal, dass die Nebenkosten dieser Leistung von rund 25 000 Euro über einen Landeszuschuss hinaus auch aus der Stadtkasse bezuschusst werden könnten. Das bekam er. Bauamtschef Arthur Sadlers gab allerdings einen Vorbehalt der Denkmalbehörde zu bedenken: Der verbleibende Putz an einer Fassade entspricht dem Urzustand des Alten Backhauses.