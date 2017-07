Wildberg VdK erkundet Schwäbischen Wald

Wildberg. Der Ausflug des VdK-Ortsverbandes Wildberg führte die Teilnehmer in diesem Jahr nach Althütte in den Schwäbischen Wald. Nachdem alle Mitreisenden eingesammelt waren, steuerte der Bus zunächst den Pferdehof Holzwarth in Alhütte an. Vor der Stallführung war noch etwas Zeit, so entschied man sich spontan zu einer Weiterfahrt nach Schloss Ebersberg. Da sich das Schloss in Privatbesitz befindet, konnte man zwar nur die schöne Aussicht genießen, aber dies lohnte sich allemal.