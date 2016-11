Wildberg Uwe Traub läuft auchfür die Erinnerung

Traub, der die Teilung hautnah erfahren hat, "erschreckt, weil man fast nichts mehr von der Mauer feststellt". Nur noch ein schmaler Steinstreifen auf dem Boden weist auf die Schrecken hin, die die Berliner Mauer verbreitete. "Die Erinnerung daran verblasst, weil es immer weniger Leute werden, die nie erfahren haben, was es bedeutet, was es bedeutet Mauer zu überwinden", erklärt Traub.

"Mehr als ein reiner Lauf"

Es sei daher "mehr als ein reiner Lauf". Mit seinen 160 Kilometern hat er nicht die Länge eines echten Marathons, dafür aber die Länge der Berliner Mauer. Der Verlauf entspricht etwa dem früheren Patrouillenweg der DDR-Grenztruppen.

Zahlreiche Schicksale fanden hier ihr tragisches Ende. Die Mauer war ein Ort, an dem flüchtige DDR-Bürger gefangen genommen oder im schlimmsten Fall erschossen wurden. Der Mauerweglauf erinnert jedes Jahr mit an ein anderes Opfer, das es nicht heil über die Grenze schaffte. Bei Traubs Lauf war es Marienetta Jirkowsky, die im November 1980 an der Mauer gestorben ist.

Traub findet, dass man sich "richtig ins damalige Geschehen hineinversetzen" konnte, zumal Marienetta im gleichen Jahr geboren wurde wie er. "Als sie fliehen wollte, war ich genauso alt wie sie". Ihr Leichnam wurde, wie Traub sagt, in der DDR anonym begraben.

"Ob man es selbst gewagt hätte oder nicht – so etwas geht einem durch den Kopf", blickt Traub zurück. Der Mauerfall sei für ihn verbunden mit einem "riesigen Hochgefühl und einer riesen Befreiung".

Ähnlich geht es dem Sportler aber auch beim Durchschreiten der Ziellinie. "Es ist die Herausforderung, die mich reizt", sagt Traub, der seit sechs Jahren hobbymäßig laufen geht. Wichtig sei "mentale Stärke". Wenn der Körper sage, er könne nicht mehr, müsse der Kopf gegensteuern.

Am Mauerlauf haben rund 300 Läufer jeden Alters teilgenommen. Der 54-Jährige belegte den 23 Platz. "Ich kann auch mit den Jüngeren noch mithalten", schmunzelt er. 2017 will Traub wieder beim Mauerweglauf mitmachen – dann will er die Strecke entgegen des Uhrzeigersinns laufen.

Vortrag im evangelischen Gemeindezentrum

Seine Erfahrungen trägt Uwe Traub auf Einladung der Mittwochsgesellschaft des Stadtseniorenrats Wildberg vor. Sein Vortrag findet am morgigen Mittwoch, 30. November, ab 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Wildbgerg statt. Der Nachmittag steht unter dem Titel: "In 20 Stunden rund um Westberlin oder 100 Meilen gegen das Vergessen". Für Kaffee, Kuchen und Brezeln ist gesorgt.

