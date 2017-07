Wildberg Unfall auf B 296: Frau in Lebensgefahr

Laut Polizei geriet ein 19-Jähriger gegen 6.25 Uhr mit seinem Seat auf die Gegenfahrbahn. Warum, ist unklar. Auf Höhe Lerchenberg krachte er frontal in einen entgegenkommenden Mazda. Die 27-Jährige Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Auch der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Wildberg unterstütze die Aufräumarbeiten und stellte den Brandschutz sicher.

Bis in den späten Vormittag war die Strecke voll gesperrt. Der Verkehr wurde überörtlich umgeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Zur Klärung des Sachverhalts suchen die Beamten Zeugen. Hinweise an die Polizei, Telefon 07231/186-4100.