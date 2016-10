Wildberg Uhlands Stille findet jähes Ende

Wildberg-Gültlingen. "Droben stehet die Kapelle, schauet still in’s Tal hinab..." beginnt Ludwig Uhlands berühmtes Gedicht. Ganz so still war es allerdings nicht, als eine Gruppe des Gültlinger Schwarzwaldvereins den von den Wanderführern Ursula und Martin Erl angekündigten "kernigen" Anstieg zur Wurmlinger Kapelle geschafft hatte. Alle waren von der grandiosen Aussicht begeistert.