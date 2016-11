Wildberg Truppführer verstärken Wehren

Dieser Truppführerlehrgang beendet die Grund­ausbildung, die mit einem 70-stündigen Grundlehrgang begonnen und anschließend für die Dauer von zwei Jahren mit Ausbildungs- und Einsatzdiensten in den örtlichen Wehren fortgesetzt wurde.

In dieser Zeit haben alle Lehrgangsteilnehmer den Sprech­funkerlehrgang und auch den Lehrgang zu Atemschutzgeräteträgern absolviert. Den Truppführerlehrgang kann man als "Gesellenprüfung" beim Einstieg in den Feuerwehr­dienst betrachten. Der Lehrgang ist überaus praktisch geprägt, es werden während der gesamten Dauer und zu allen Themen praktische Übungen absolviert – Brände und Löschen, Gefahren an den Einsatzstellen, Brandbekämpfungen jeglicher Art, technische Hilfe bei Verkehrsunfällen, Bauunfällen und dergleichen mehr, aber auch eine Vertiefung der Kenntnis der Rechtsgrundlagen und Hinweise für die Brandsicherheits­wache.

Alle Lehrgangsteilnehmer haben die abschließende Lernerfolgskontrolle mit ausgezeichnetem Ergebnis abgelegt. Die Kreisausbilder, selbst erfahrene Einsatz­kräfte der beteiligten Feuerwehren, unter der Leitung von Ausbildungsobmann Eberhard Fiedler, aus Wildberg blicken hoffnungsfroh in die Zukunft: "Wir haben 19 gut ausge­bildete, motivierte und engagierte Truppführerinnen und Truppführer. Man muss kein Prophet sein um feststellen zu können, dass der eine oder andere Lehrgangsteil­nehmer auch zu Höherem berufen ist."